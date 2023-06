Metroviários protestam em BH às vésperas do reajuste da tarifa

432

Metrô de BH foi privatizado em dezembro do ano passado por pouco mais de R$ 25,7 milhões (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Os metroviários de Belo Horizonte promovem nesta sexta-feira (30/6), às 17h, um protesto contra o reajuste de 17,8% na tarifa do metrô. A manifestação será na Praça da Estação, no hipercentro da capital mineira.









Para os metroviários, o reajuste não deveria ocorrer porque até o momento não houve obras de expansão do metrô. O modal foi arrematado com lance único, em dezembro do ano passado, por mais de R$ 25,7 milhões pela empresa Comporte Participações S/A, de São Paulo.





"A atualização do valor em 17,78% está prevista no contrato de concessão e corresponde à inflação entre março de 2021 e março de 2023, período em que o preço da passagem permaneceu sem reajustes", informou a gestão do governador Romeu Zema (Novo), em nota.





Em dois anos, o bilhete do metrô teve aumento de 150%. A passagem custava R$ 1,80 em março de 2019 e foi reajustado sete vezes desde então até 2021.