Mosaicos decoram centros de saúde com ajuda de pacientes

Ir até um centro de saúde é rotina os moradores de Belo Horizonte. Seja para consultas de rotina ou para tomar vacinas, a população frequenta diariamente as unidades, onde são comuns filas e estresse. Foi pensando nisso que o pessoal do coletivo Paciência Gera Gentileza teve a ideia de montar mosaicos nas paredes dos centros para que os usuários participassem ativamente enquanto estivessem na fila de espera.

Agora, com mais pessoas na equipe, Fabricio ousou e decidiu, simultaneamente, decorar as paredes de três centros de saúde diferentes da capital, nos bairros Fernão Dias, União e Jardim Vitória. Os mosaicos são montados com pedaços de cerâmica e colocados em ordem, para que, no final, seja composta a figura desenhada. Sempre mantendo a principal ideia do projeto: participar com a população.

“Começamos por um edital chamado Gentileza, da prefeitura, e fizemos o mural de mosaico em um centro cultural. Percebemos que nos bairros mais afastados, longe das regiões centrais de BH, não haviadispositivos públicos, como parques e praças. Pensando em valorizar ainda mais os centros de saúde, pensamos em revitalizar as fachadas e dar oportunidade para as pessoas com o mosaico. Estamos fazendo em três centros de saúde simultaneamente. Somos seis pessoas no projeto e trabalhamos em duplas”, disse.

Fabrício destaca também como ele enxerga a relação da arte com a rotina das pessoas. Para ele é importante uma pessoa tirar 15 minutos e ajudar na montagem de um painel artístico que vai deixar a comunidade mais bonita. “É uma das coisas que mais gostamos, fazer na rua e em um lugar público, justamente para pegar esse movimento de gente. A cada 15 minutos passa alguém que gosta e vê. É um mosaico coletivo e ,por isso, é importante que fique bonito. Acho que isso movimenta a região”, relatou.

Quem deu uma palinha e ajudou na montagem da decoração aprovou a ideia. Ontem, nossa reportagem esteve no Centro de Saúde Dom Joaquim, no Bairro Fernão Dias, e acompanhou o trabalho dos artistas e voluntários. A costureira Irony Ribeiro, de 79 anos, curtiu a experiência. Ela participou pela primeira vez e espera voltar outros dias. “É a primeira vez que faço isso. Estava vendo, me deu vontade e perguntei se podia ajudar. Ele me explicou e acabei participando”, contou.

Suely Gomes teve a mesma percepção. Moradora do bairro, ela vê como uma oportunidade de deixar a região mais bonita. “É um trabalho muito prazeroso, divertido. Além de contribuir para a alegria da fachada, porque as vezes a gente chega em um lugar desses passando mal e vê algo colorido que vai te trazer alegria”, disse. Esta edição do projeto deve durar até o início de agosto. Os membros do coletivo estarão nos muros do três centros de saúde às terças e quintas, entre as 9h e as12h e na parte da tarde, das 13h às 16h.