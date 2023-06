Metrô de BH vai testar Wi-fi gratuito embarcado em dois trens do sistema

432

Os vagões de número 28 e 29 estarão estampados com a nova marca e terão a identificação de Wi-fi (foto: Metrô BH/ Divulgação) O metrô de Belo Horizonte, gerido pela empresa Metrô BH, vai iniciar um teste de Wi-Fi gratuito a partir dessa quinta-feira (15/6), em dois trens do sistema. Os vagões 28 e 29 estarão estampados com a nova marca e terão a identificação de Wi-fi. Tanto nas estações quanto nos trens, a implantação total do sistema está prevista para o fim de julho.

A conexão com a internet será estabelecida com a tecnologia 4G+, e a empresa convida os usuários do transporte público a relatar a experiência no canal de atendimento ao usuário no WhatsApp por meio do número (31) 93250-3901. O investimento previsto pela concessionária é de R$ 3,7 bilhões.





Relembre

O Grupo Comporte assinou com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) um contrato de compra e venda de ações d Veículo de Desestatização MG Investimentos (VDMG), que controla a Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Minas Gerais (CBTU-MG). O acordo aconteceu em março de 2023.

O contrato de concessão do metrô, assinado com o Governo de Minas Gerais, tem como uma das condições prévias a privatização da VDMG. Os metroviários de BH questionaram a decisão, organizando greves e protestos para impedir o acordo.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata