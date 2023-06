Policial penal morre depois de bater motocicleta em escolar

432

Segundo o motorista do tranporte escolar, havia muita neblina no momento do acidente (foto: Prefeitura de Santa Luzia)

O policial penal L. M. C. C., lotado na Penitenciária Nélson Hungria, em Contagem, morreu na manhã desta segunda-feira (5/6), ao envolver-se em um acidente na rodovia MG-020, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele estava em uma motocicleta e bateu de frente contra um micro-ônibus escolar.

Leia também: Acidente entre quatro veículos mata duas pessoas em Minas

O acidente aconteceu na altura do km 32 da rodovia. Segundo o motorista do micro-ônibus, a motocicleta teria invadido a contramão e bateu de frente com o coletivo. Ainda segundo o relato dele, no momento do acidente havia muita neblina no local.

Testemunhas confirmaram a versão apresentada pelo motorista do micro-ônibus. A perícia esteve no local e a ocorrência foi encerrada na Delegacia de Santa Luzia, que deverá concluir o inquérito depois de receber o relatório pericial.