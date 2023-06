Bairros de BH ficarão sem água neste domingo (4/6)

432

Bairros da Região Centro-Sul de BH ficam sem água neste domingo (4/6) (foto: Pixabay/Reprodução)

Consumo consciente

O abastecimento de água será interrompido no Centro de Belo Horizonte e nos bairros Barro Preto, Funcionários, Lourdes e Santo Agostinho, neste domingo (4/6).Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a interrupção do serviço se deve à necessidade de uma manutenção operacional na região.A previsão é que o fornecimento de água seja normalizado, de forma gradativa, no decorrer da noite do mesmo dia. "A companhia destaca que, nesses casos, os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos", esclarece.A companhia pede a compreensão e colaboração da população para o consumo consciente de água durante o período necessário para executar os serviços operacionais.O comunicado reforça que o uso racional da água é importante em qualquer estação do ano e, mais ainda, quando ocorre algum tipo de interrupção de abastecimento.Bairros afetados: