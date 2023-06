ONG Rumo Certo: Trabalho no socorro a quem é mais vulnerável

“É importante fazer aquilo que te faz bem”, diz Poliana do Nascimento, de 35 anos, que começou a trabalhar com organizações não governamentais há cerca de cinco anos e, atualmente, ocupa o cargo de vice-presidência da ONG Rumo Certo, instituição dedicada a atender famílias em situação de vulnerabilidade. O desejo de auxiliar outras pessoas vem desde pequena e partiu da própria observação sobre a comunidade em que cresceu, localizada no Bairro de São Geraldo, Região Leste de Belo Horizonte.

Por isso, uma das frentes da ONG é a alimentação de famílias carentes. “Já matamos a fome de muita gente. Estamos sempre correndo atrás de parcerias e de pessoas que possam ajudar a gente com cestas básicas ou doações. Mas esse é um ramo difícil e não é fácil conseguir essas parcerias, então já aconteceu de a gente tirar do nosso próprio bolso para conseguir ajudar essas pessoas, conta Poliana.

Apesar de o foco ser aliviar a fome, a Rumo Certo ainda atua em muitas outras frentes. Poliana conta que viveu um casamento que não foi fácil e, por isso, busca ajudar outras mulheres que estejam na mesma situação que ela já vivenciou. Na gestão da ONG Rumo Certo, planeja e organiza projetos que ofereçam condições para uma moradia digna, levem acesso à alimentação de qualidade, promovam a saúde, esporte, cultura, lazer e cuidem da assistência social.

“Por ser mulher, geralmente tenho a intenção de trabalhar com mulheres”, diz Poliana. “Pensando no cenário de feminicídio e violência contra a mulher, que tem crescido nos últimos tempos, já estamos pensando em um ‘Dia de Beleza’ para trabalharmos maquiagem, cabelo e manicure com as mulheres. Além de aumentarmos a autoestima delas, é uma possibilidade a mais que elas têm de trabalhar para si próprias, empreender, passar a ter independência financeira e, eventualmente, deixar o ciclo de relacionamentos abusivos”, exemplifica.

Poliana dá dicas para as mulheres que queiram seguir a área do empreendedorismo em organizações sem fins lucrativos e enfatiza que é importante fazer aquilo que te faz bem. “Eu diria que as mulheres devem se permitir crescer; se permitir ser melhor; acreditar em si próprias. Todas nós devemos pensar grande e procurar ajuda de pessoas que são motivadoras; procurar fazer aquilo que as façam se sentir bem e correr atrás para crescer. Nós todas somos capazes de correr atrás dos nossos sonhos objetivos”, diz ela. A vice-presidente da ONG ainda pede que, caso alguém queira ser voluntário, fazer alguma doação ou queira saber mais sobre a instituição, acesse o site da Rumo Certo: https://www.rumocerto.org.