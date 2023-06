Equipe da Santa Casa BH visita a sede dos Diários Associados de Minas

Na foto, Natalia Mansur, assessora, Raquel Ratton, diretora de comunicacao da Santa Casa BH, Roberto Otto Augusto de Lima, provedor e Laio Amaral, assessor (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Nesta quarta-feira (31/05), o provedor da Santa Casa BH, Roberto Otto Augusto de Lima, e representantes do maior complexo de saúde de Minas Gerais estiveram na sede dos Diários Associados para um convite especial à diretoria e também aos jornalistas do grupo. A instituição realizará na próxima terça-feira, 6 de junho, no Parque do Palácio, no Palácio das Mangabeiras, um evento que marcará o novo posicionamento, uma nova marca e uma série de iniciativas.