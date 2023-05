Homem denuncia agressão durante show de Alok em Nova Lima

Vítima foi até a Polícia Militar fazer um boletim de ocorrência contra agressão sofrida dentro de show do DJ Alok em Nova Lima (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um homem, de 26 anos, denunciou ter sido agredido e expulso do show do DJ Alok na madrugada deste domingo (28/5), em uma casa de eventos no Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem estava na pista de dança com dois amigos por volta das 4h, quando foi abordado por seis seguranças e levado para uma sala atrás do palco, próximo de uma escadaria de saída do evento.

A vítima informou que, quando entrou na sala, se deparou com outras quatro pessoas, abordadas por outros seguranças, sendo agredidas pela equipe.

A vítima afirma que foi questionado se conhecia o grupo e que, antes de responder, também foi agredido pela equipe de segurança do evento.

O homem relata que perguntou o que estava acontecendo, mas que os seguranças não deram resposta e o questionaram sobre a presença de drogas. A vítima, então, respondeu que não estava portando e que não fazia uso de drogas.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi revistada durante as agressões.

O homem ainda teve a pulseira para acesso à casa de shows retirada do pulso e foi expulso a pontapés do local.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura a motivação e as circunstâncias que envolveram o crime.

O jornal Estado de Minas entrou em contato com a assessoria de imprensa do artista e aguarda retorno.

A reportagem também tenta contato com a empresa responsável pela organização do evento e a casa de shows.