Homem abusa da babá dos filhos durante carona

432

Homem foi levado para a delegacia de Três Pontas (foto: Reprodução/Polícia Civil) A Polícia Militar de Três Pontas, no Sul de Minas, prendeu um homem de 48 anos suspeito de abusar sexualmente da babá dos seus três filhos. A vítima, uma jovem de 19 anos, procurou a Polícia Civil na segunda-feira (22) para registrar o ocorrido.





A jovem relatou que, durante a manhã, estava na residência da família cuidando das crianças quando o homem chegou e a dispensou do trabalho.





Mais tarde, ele ofereceu uma carona para levá-la em casa e ela aceitou.





No meio do caminho, o homem alegou que precisava comprar materiais de construção e pediu para a babá acompanhá-lo. No entanto, ele teria desviado em direção a um rancho localizado no distrito do Pontalete.









Carro avança sinal e bate em van escolar com cinco crianças No local, ele teria forçado a babá a consumir bebida alcoólica e abusado sexualmente dela. A jovem entrou em luta corporal com o homem e conseguiu fugir.





A vítima foi socorrida por um morador da região que notou um sangramento. Ele a levou para casa e seus familiares a levaram ao pronto atendimento municipal.





Na unidade de saúde, o suspeito foi encontrado, preso e encaminhado para a delegacia de plantão, onde está à disposição da Justiça.