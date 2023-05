Suspeito de estuprar adolescente e divulgar imagens do crime é preso

Além de estupro, homem está sendo investigado por extorsão (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Um homem de 18 anos foi preso nesta quarta-feira (24/5) suspeito de estuprar uma adolescente, de 13, em Pirapora, no Norte de Minas Gerais. Ele foi detido no Distrito Federal. Além de ter abusado da garota, o homem teria gravado e compartilhado vídeos do crime.