Acidente entre caminhão e fiorino mata motorista em rodovia de Minas

432

Motorista da fiorino morreu no local. Condutor do caminhão não se feriu (foto: PMRv/Divulgação)

Um homem, de 50 anos, morreu em um acidente entre caminhão e um fiorino na noite dessa quarta-feira (17/5), na MG-429, em Lagoa da Prata, no Centro-Oeste de Minas.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a batida frontal foi na altura do km 15 da rodovia estadual.

O motorista do fiorino seguia no sentido Santo Antônio do Monte quando rodou na pista, invadiu a contramão e colidiu de frente com o caminhão que seguia no sentido oposto.

A polícia desconfia que o condutor seguia em velocidade incompatível com a rodovia e perdeu o controle da direção.

O Samu foi acionado e confirmou a morte do motorista ainda no local do acidente. O condutor do caminhão, de 36 anos, não ficou ferido.

A perícia técnica compareceu no local e liberou o corpo, após os bombeiros realizarem o desencarceramento.

O fiorino foi removido para o pátio credenciado da polícia por não estar com a documentação em dia.