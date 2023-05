'Vagabundo': troca de insultos entre vereador e síndico acaba na polícia

432

O vereador João Serapião, de Passos, está sendo acusado de injúria, ao chamar pedreiro de 'vagabundo' (foto: Redes sociais/Reprodução)



Serapião, por sua vez, registrou um BO nesta quarta (17/3) contra Adilson, que devolveu o insulto em áudio que circula nas redes sociais. O pedreiro Adilson Júnior registrou Boletim de Ocorrência (BO) contra o vereador João Benedito Serapião (PL) por injúria, em Passos, Sudoeste de Minas, que o chamou de "vagabundo" em um órgão de saúde, na última segunda-feira (15/05).Serapião, por sua vez, registrou um BO nesta quarta (17/3) contra Adilson, que devolveu o insulto em áudio que circula nas redes sociais.



O pedreiro conta que Serapião deveria estar de serviço no Setor de Zoonoses, como supervisor de área, já tendo recebido denúncias a respeito do parlamentar por não cumprir o horário de trabalho e de estar no Ambulatório São Lucas.



O horário do parlamentar, que é servidor público no Setor de Zoonoses da Prefeitura de Passos, é das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30. Às segundas-feiras, ele entra às 7h por causa da reunião da Câmara Municipal.



Na segunda-feira (15/5), por volta das 8h15, enquanto aguardava para ser atendido do Ambulatório São Lucas, Adilson conta que Serapião chamou a secretária para tirar uma foto com ele.



O pedreiro diz que não autorizou a foto, e questionou Serapião de não estar no seu local de trabalho naquele horário, ao que o vereador respondeu e chamou de “vagabundo”. Disse ainda ”que trabalha na hora que quiser”, relata o homem.

Polícia Civil: vereador marca encontro com amante da esposa e o agride "Ah, seu vagabundo, falou desse jeito. E com relação à foto eu não autorizei ele a tirá-la. Eu dei bobeira, deveria ter filmado ele, mostrando a hora, tudo certinho", disse Adilson.



Segundo o pedreiro, sempre se tem notícias de que Serapião fica no São Lucas, na parte da manhã, por volta das 8h, sendo que ele deveria estar no setor dele fiscalizando a zoonose.



"Ele está sempre no São Lucas, dentro de uma sala lá, não sei o que ele fica fazendo dentro dessa sala. Eu estou reclamando porque pago os meus impostos, e todo cidadão tem o direito de questionar, porque ele é nosso funcionário, assim como vereadores, prefeito. E reforço: não autorizei essa foto, a menina que foi infeliz ao tirá-la. E ele postou no Facebook dele”, diz o usuário do SUS.



Adilson Pedro diz que vai entrar com representação no MPE (Ministério Público Eleitoral), na Justiça Federal e na Câmara. “Eu só não fui isso hoje porque estou com problemas de saúde, mas pretendo fazer essa semana ainda”, conta.



O vereador que está em seu terceiro mandato afirmou por meio de nota que "na data de 15/05/2023, na parte da manhã, esteve presente na unidade de saúde São Lucas para atender uma denúncia de que na Farmácia Básica estaria faltando medicamentos. Por esse motivo não esteve presente nas suas atividades no Núcleo de Zoonoses, o que foi devidamente justificado, e que, inclusive, será descontado de sua remuneração não ocasionando nenhum prejuízo ao erário municipal".



"Quanto à mencionada fotografia tirada com o Sr.Adilson, o mesmo não se opôs e em nenhum momento demonstrou descontentamento com a mesma. Esclarece, por fim, que não proferiu nenhum tipo de ofensa contra o Sr. Adilson. O vereador demonstra tristeza ao comentar o fato concluindo tratar-se de perseguição por ser um vereador negro que está sempre à disposição do povo”, conclui o parlamentar na nota