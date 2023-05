Pai é suspeito de estuprar a própria filha de 3 anos, em Santa Luzia

Pai é suspeito de estuprar filha de 3 anos na Grande BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Um homem, de 32 anos, foi preso sob suspeita de estuprar a própria filha, de apenas 3 anos, enquanto a mãe estava no trabalho. O caso aconteceu na noite desse sábado (13/5), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.De acordo com a Polícia Militar (PM), a mãe percebeu ferimentos nas partes íntimas da criança, quando foi dar banho na menina após chegar do trabalho. Ela, então, levou a filha até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.Um médico constatou a suspeita de estupro. A PM foi acionada e a criança foi transferida para o Hospital Odilon Behrens, na Região Noroeste de Belo Horizonte, onde vai passar por exames de corpo e delito.Aos policiais, a mulher contou desconfiar de que o marido já havia abusado da criança em outra ocasião, porém os médicos à época não conseguiram encontrar vestígios da violência.O suspeito, que foi ouvido e liberado pela polícia, nega o crime, e diz que apenas trocou a fralda da criança. Ele confirmou ter passado o dia cuidando da filha.A Polícia Civil investiga o caso, que está sob sigilo por se tratar de prática de estupro de vulnerável.