Ônibus de Juliana Bonde é alvejado durante tentativa de assalto em Minas

A banda Bonde do Forró sofreu uma tentativa de assalto na BR-381, próximo a João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais, no início da manhã desta sexta-feira (12/5). A informação foi repassada pela cantora Juliana Bonde.

Em suas redes sociais, Juliana mostrou as marcas causadas por um disparo de arma de fogo no parabrisa do ônibus do grupo. De acordo com a cantora, o suspeito teria atirado contra o ônibus, em uma tentativa de fazê-los parar.

Nas imagens é possível ver que estilhaços do para brisa acabaram caindo no interior do veículo, bem próximo onde uma pessoa estava sentada. “Acabamos de passar por um livramento aqui. Tentativa de assalto na estrada, tomamos um tiro, mas Graças a Deus nada aconteceu. Só voou uns cacos de vidro aqui no Danilos. Como tá o Brasil, gente”, narrou Juliana.

Apesar do susto, ninguém se feriu (foto: Redes Sociais / Reprodução)

Mais empecilhos

A viagem da banda continuou conturbada. Em outro perfil das redes sociais, integrantes do grupo mostram o mesmo ônibus que foi alvejado tendo que ser içado a alguns centímetros do chão. O Bonde do Forró vai se apresentar hoje na cidade de Poté, no Vale do Mucuri, e neste sábado em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





“Hoje não foi um dia legal para a agente do Bonde do Forró. Muitas intercorrências na estrada, mas o importante é que estamos vivos e com saúde”, escreveu o administrador do perfil.

procurou a Polícia Rodoviária Federal para mais informações sobre a tentativa de assalto, mas a corporação informou que não foi acionada.