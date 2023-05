Atendente de telemarketing tem fala prejudicada e será indenizada

Operadora de telemarketing diagnosticada com problema na voz será indenizada (foto: TRT-MG/Divulgação)

Uma operadora de telemarketing diagnosticada com disfonia crônica, doença que causa distúrbio na voz, dificultando a fala, teve o direito reconhecido pela Justiça do Trabalho de receber da empregadora uma indenização no valor de R$ 3 mil, por danos morais.





Além disso, a empresa terá que pagar uma indenização por danos materiais, que consistirá no pagamento mensal de 50% do salário-base da empregada (R$ 1.045,00) pelo período de 29/10/2020 e 17/8/2021, datas de início e fim da incapacidade.









“Mesmo não sendo a condição de trabalho a causa exclusiva da doença adquirida, ela se equivale ao acidente de trabalho se concorre diretamente para o advento da enfermidade”, esclareceu a magistrada.





Uma perícia médica concluiu que as atividades profissionais da empregada contribuíram em torno de 50% para o desenvolvimento da doença. A juíza justificou que ficou evidente o dano moral sofrido pela empregada, especialmente na sua esfera psicológica.





“O dano moral deve ser entendido como a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento e/ou tristeza à vítima”, afirma a juíza.





Atualmente, o processo aguarda decisão para possível recurso de revista.

Responsabilidade da empresa

Ao concluir pela responsabilidade da empresa na doença que vitimou a empregada, a juíza fez referência ao artigo 7º, inciso XXII, da Constituição Federal de 1988, que estabelece como direito do trabalhador a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Baseou-se, também, no inciso XXVIII, do mesmo dispositivo constitucional, segundo o qual, havendo culpa do empregador ou de outrem, em qualquer espécie ou grau, o acidentado tem direito à indenização.

Todos os requisitos do artigo 186 do Código Civil estiverem presentes: o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano, o que enseja o pagamento das indenizações pretendidas pela autora, na forma do artigo 927 do mesmo diploma legal.