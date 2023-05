"Hoje eu mato essa menina": filha pede para pai parar de beber e é morta

Rua onde pai matou a filha, em Divisa Nova, no Sul de MG (foto: Google Street View)

Uma mulher, de 30 anos, foi assassinada pelo próprio pai, de 55 anos, em Divisa Nova, no Sul de Minas. Segundo informações da Polícia Militar, os dois estavam bebendo desde a noite de sábado (6/5), quando foram a uma festa. Após chegarem em casa, já de madrugada, continuaram bebendo.

Já próximo da hora do almoço, no domingo (7/5), a filha pediu para que o pai parasse de beber. O homem, negou. Os dois começaram a discutir. No meio do bate-boca, o pai gritou: "Hoje eu mato essa menina". Ele sacou o revólver e atirou no peito da filha, que morreu no local.





Vídeo: policial leva chute na cabeça e fica desacordado em briga de bar A irmã da vítima estava fazendo almoço e ouviu a discussão, o grito do pai e o barulho do tiro. Quando chegou no local em que eles estavam, encontrou a irmã ensanguentada e o pai correndo para fora da casa.

A Polícia Militar foi acionada e começou a procurar pelo homem. Os policiais receberam denúncia anônima de que ele estava escondido em uma obra. Ao chegarem no local, os PMs encontraram o homem, que apontou a arma para os policiais.

A PM informou que os policiais convenceram o homem a jogar a arma no chão. Logo depois, ele foi detido. Na conversa com os PMs, o homem disse que o tiro foi acidental e que não tinha intenção de matar a filha. Ele foi detido e levado para a Delegacia de Poços de Caldas.

A Polícia Civil investiga o caso.