Loteria: aposta de cidade mineira com menos de 7 mil pessoas leva 'bolada'

Apenas dois bilhetes acertaram sete números no país, um do interior de Minas e um de Manaus (AM) (foto: Prefeitura de Sardoá / Reprodução)

Uma aposta feita no município de Sardoá, na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, e sorteada na loteria “Dia da Sorte”, da Caixa Econômica Federal, ganhou na última terça-feira (2/5) R$ 580.412,71. Apenas dois bilhetes acertaram sete números no país; o outro é de Manaus (AM).