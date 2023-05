Evento na Serra do Cipó marca abertura da temporada de escalada esportiva

A temporada de escalada esportiva ao ar livre terá sua abertura em Minas Gerais no fim deste mês. Entre 26, 27 e 28 de maio ocorre a "4ª Abertura de Temporada de Escalada da Serra do Cipó", que tem como objetivo divulgar a prática esportiva.

A temporada para a prática do esporte em ambientes ao ar livre ocorre geralmente nos meses próximo ao inverno

Organizado pela Associação de Escalada da Serra do Cipó (Aesc), o evento contará com shows, palestras, atividades populares e mostra de filmes sobre o tema, além de campeonatos da modalidade.Segundo a Aesc, a entidade trabalha para organizar de forma sustentável a crescente prática da escalada esportiva na região. As inscrições para o evento podem ser feitas aqui