Minas recebe 100 mil doses de vacina contra Meningite C

Imunizante será distribuído para atendimento da vacinação de rotina, seguindo as orientações do Calendário Nacional de Vacinação (foto: Fábio Marchetto / SES-MG) A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) recebeu nesta quarta-feira (3/5 ), 100 mil doses da vacina contra a meningite. As novas doses fazem parte de um pedido da pasta para o Ministério da Saúde. Outras 200 mil devem ser entregues amanhã.





O imunizante será distribuído para atendimento da vacinação de rotina, seguindo as orientações do Calendário Nacional de Vacinação. Ele já é disponibilizado também na rotina de vacinação infantil.









Conforme a SES, o atendimento ao público geral vai acontecer segundo a disponibilidade de doses e o consequente envio dos imunizantes por parte do Governo Federal. A orientação é que as pessoas procurem a Unidade Básica de Saúde mais próxima para avaliação do cartão de vacina. O imunizante é gratuito, oferecido pelo Sistema Único de Saúde.

As novas doses recebidas foram entregues na Central Estadual de Rede de Frio, em Belo Horizonte, para conferência e armazenamento adequado. A distribuição será realizada conforme a demanda dos municípios, que devem solicitar o número de doses necessárias do imunizante para a Unidade Regional de Saúde de referência.

Doses aplicadas

Desde o início da campanha até a última quarta-feira (26/4), foram aplicadas 1.144.154 doses da vacina em Minas. É importante salientar que para fins de cobertura vacinal não é considerado o público ampliado e, sim, a população que na rotina tem direito à vacina.





De acordo com o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações – SIPNI, de 2022, a cobertura vacinal em crianças menores de 1 ano de idade está em 82,95% e nas crianças de 1 ano de idade, em 80,13%. A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de 95%.

Meningite

A meningite meningocócica é causada pela bactéria Neisseria meningitidis (meningococo), caracterizada por ser uma infecção das membranas que recobrem o cérebro. O sorogrupo mais frequente no país é o C, e, por isso, a vacina foi incluída em 2010 no Calendário Nacional de Vacinação da Criança, pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Desde então, o número de casos de todos os tipos de meningite caiu quase três vezes no país, e o de casos do tipo C diminuiu quase quatro vezes.

Entre os sintomas da doença está, principalmente, a rigidez na nuca - quando a pessoa não consegue encostar o queixo no tórax, não por dor, mas por rigidez. Além disso, febre, dor de cabeça, mal-estar, náusea e vômitos, sensibilidade à luz, dores intensas ou dores nos músculos, articulações, peito ou barriga, manchas na pele, respiração rápida e calafrios são indícios de meningite.





Além da letalidade, as sequelas da doença também podem causar preocupações. Entre elas estão: surdez, alterações neurológicas, amputação de membros e cicatrizes na pele.