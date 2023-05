Mãe acoberta 'namoro' da filha de 11 anos ao receber agrados, diz polícia

Prisões foram comunicadas pela Polícia Civil no início da noite desta terça-feira (2/5) (foto: PCMG/Divulgação) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta terça-feira (2/5) que um homem de 52 anos foi preso por estupro de vulnerável no município de Ferros, na região Central de Minas Gerais. Ele é investigado por manter um “relacionamento” com uma menina de 11 anos mediante consentimento da própria mãe da criança, de 39 anos, que também foi presa.

As autoridades policiais ainda destacam a necessidade de atuação enérgica do Estado no caso, pois “a criança poder sofrer represálias por parte do autor imediato das agressões sexuais e da mãe”, que, conforme a polícia, foi “omissa quanto aos seus deveres normativos”.

Logo, a Polícia Civil mineira pontua que a mãe também praticou o “crime de estupro de vulnerável por omissão imprópria”, além de ter tirado proveito da situação ao “ganhar presentes” do investigado.