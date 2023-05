Mãe mata filho com facada em MG; homem tinha problema com drogas

Homem tinha passagens na polícia e era conhecido por crimes na região. (foto: foto: PMMG/Reprodução)

O caso aconteceu na avenida Cantídio Ferreira da Silva, no bairro Atalaia.

A mãe teria desferido o golpe nesta tarde, após novo conflito. Segundo a PMMG, o indivíduo tinha problemas com alcoolismo e tráfico de drogas.

“Foi constatado aqui, foi puxada a ficha do cidadão e ele tem diversas passagens por uso de drogas e envolvimento em furto”, disse o tenente da PMMG Ozéias.

A área foi isolada, e a mulher encaminhada para a delegacia da cidade.

Uma mulher de 67 matou o próprio filho, de 48 anos, com uma facada em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, nesta terça-feira (2/).