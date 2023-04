Riquezas da cozinha mineira são tema de podcast do Portal Uai

A participação do casal, que se tornou sucesso por divulgar as riquezas da cozinha de Minas, é uma oportunidade para o público de casa conhecer ainda mais sobre a cultura gastronômica do estado e a paixão que os mineiros têm pela comida. Além disso, os telespectadores terão a chance de aprender sobre harmonização de vinhos e pratos.

Carol Fabbri, além de chef de cozinha, é jornalista especializada em gastronomia e proprietária da “Geleias da Aninha - Cozinha Criativa”. O negócio oferece uma linha exclusiva de geleias, antepastos e aperitivos que representam a paixão dos mineiros pela boa mesa.

Tony Valadares e a chef Carol Fabbri participam de podcast (foto: Reprodução/Redes sociais)

O "Pod ou não Pode?”, apresentado pelo jornalista Ricardo Carlini, vai ao ar nesta quarta-feira, às 14h, ao vivo, no canal do YouTube do Portal Uai. Inscreva-se no canal para não perder nenhum episódio.

Já Tony Valadares criou a “Cozinha do Tony”, que promove aulas de harmonização, degustação, confrarias e jantares com grandes chefs e sommeliers. E, claro, durante o "Pod ou não Pode?”, Carlini e os convidados vão degustar essas delícias ao vivo.