Polícia apura caso de cantor suspeito de estuprar filha de 14 anos

As investigações prosseguem para a completa elucidação do caso, em Passos (foto: Prefeitura Municipal Passos / Divulgação ) Um cantor em Passos, Sudoeste de Minas, é suspeito de estuprar a filha de 14 anos. O crime teria ocorrido em fevereiro deste ano. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que diligências estão sendo realizadas para apurar a denúncia realizada pela representante legal da vítima. Ele está foragido.





Na época, foi realizado exame médico para averiguar as informações e, atualmente, a Polícia Civil aguarda a finalização do laudo para a conclusão do inquérito.









A mãe continua: “Esse homem é um monstro porque fazer o que ele fez só pode ser um monstro. Tem que ter Justiça. Enquanto eu não o ver na cadeia pagando pelo que fez com os meus filhos, eu não vou descansar. Eu não consigo dormir bem porque não sai da minha cabeça o que ele fez. A minha filha relata até hoje tudo o que ele fez e eu, como mãe, não posso aceitar”, desabafa.





Segundo a Polícia Civil, as investigações prosseguem para a completa elucidação do caso.