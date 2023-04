Idoso morre carbonizado no interior de Minas

Vizinhos conseguiram apagar o fogo; casa estava com problemas na energia elétrica. (foto: foto: PMMG/Divulgação) Um idoso morreu carbonizado nesta quinta-feira (20/4), em Nanuque, no interior de Minas Gerais.









Vizinhos tentaram conter o fogo e apagar as chamas com baldes de água. Depois de controlarem o fogo, encontraram o corpo de Felício.





Segundo os militares, barulhos de energia foram ouvidos e a casa foi encontrada sem luz. O SAMU foi acionado, mas não foi possível fazer o resgate por conta da condição do idoso.





A perícia esteve no local do acidente e as causas do incêndio serão investigadas. O corpo de Felício foi encaminhado até uma funerária.