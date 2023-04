Mãe precisa de R$140.000 para realizar cirurgia do filho de dois anos

Lucas, de apenas dois anos, precisa de uma cirurgia para reconstruir a sua traquéia que custa R$140.000 (foto: Reprodução) O menino Lucas de Paiva Cerqueira, de apenas dois anos, precisa de uma traqueoplastia que, somando os custos da cirurgia, do pós-operatório e das medicações, custará R$ 140.000. A família do paciente criou uma vaquinha virtual para arrecadar o valor, e já conta com 647 apoiadores , mas a caminhada até o objetivo ainda é longa.





Leia: Escolas promovem ações de paz com alunos de Belo Horizonte A criança contraiu bronquiolite em maio de 2022, e precisou ser entubada por quase dois meses, passando um mês inteiro no Centro de Terapia Intensiva (CTI). A doença evoluiu e passou a exigir de Lucas um grande esforço para respirar, apesar de todos os remédios prescritos.

Diante da dificuldade para respirar, o menino precisou ser entubado por 15 dias. Os médicos tentaram tirar o paciente da intubação quatro vezes, mas não obtiveram sucesso, porque o problema havia evoluído para uma estenose de grau quatro. A única saída encontrada, até o momento, era a traqueostomia.

No momento, Lucas está em tratamento para se livrar da traqueostomia. Os doutores já tentaram abrir a traqueia do paciente com um balão de dilatação três vezes e não conseguiram, restando apenas a cirurgia de traqueoplastia como solução para o caso. O procedimento tem como objetivo retirar a estenose e reconstruir a traquéia.





De acordo com Hortênsia, mãe de Lucas, o guerreiro de dois anos já conseguia formar palavras e agora, por causa da doença, não consegue mais emitir nenhum som. Ela deseja que o filho possa voltar a brincar com água e areia, entrar em uma piscina e se livre da rotina diária de cuidados com a traqueostomia.