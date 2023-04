Congonhas e Jeceaba passam por simulado de emergência de barragens

Cerca de 2 mil pessoas serão contempladas pelo exercício (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press - 2019 ) A Vale e as Defesas Civis de Jeceaba e Congonhas, na Região Central de Minas Gerais, vão realizar nesta terça-feira (18/4), às 14h, o simulado prático de emergência com as comunidades localizadas na Zona de Autossalvamento (ZAS) da barragem 7 e o teste inicial de novas sirenes da mesma estrutura, na Mina de Viga. Cerca de 2 mil pessoas serão contempladas pelo exercício.









Leia também: Prefeito de Araxá e outras 18 pessoas são indiciados por irregularidades





De acordo com a empresa, o objetivo é reforçar a cultura de prevenção e orientar a população sobre como proceder em caso de emergência envolvendo barragens. Além disso, a mineradora reforça que não houve alteração da condição de segurança das estruturas. As vias da região ficarão interditadas por cerca de 20 minutos.





Ficarão interditadas as vias 511 (estrada vicinal de Belo Vale); estrada da região de Mato Félix; Forninho (estrada sentido Congonhas); rua Antônio Isidoro Dias; estrada sentido ao distrito de Machado (perto da Fazenda Zé Mendes); estrada sentido à divisa de Jeceaba com São Brás do Suaçuí (perto da Fazenda do Avestruz); estrada municipal José André Veado (região de Caetano Lopes); e estrada MG 155/km 06.