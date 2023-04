Casal de cidade mineira morre em acidente em rodovia de São Paulo

Um casal de Fronteira, no Triângulo Mineiro, morreu em um acidente de trânsito na rodovia Armando Sales de Oliveira (SP-322), entre as cidades paulistas de Icém e Orindiúva e nas proximidades do pontilhão da BR-153.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar (PM) Rodoviária, no início da manhã desta segunda-feira (17/4), o servidor público Luciano de Barros Paulo e a empresária Marisa Bonfim viajavam em uma picape Fiat Strada, que, por motivos desconhecidos, se envolveu em batida frontal com um ônibus da Prefeitura de Orindiúva (SP). As vítimas morreram no local do acidente.