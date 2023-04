Homem atira pedra em carro de influencer e fere quatro pessoas

A pedrada acertou o vidro ao lado do passageiro do banco de trás do carro (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Um homem, com alegação de problemas mentais, atirou uma pedra do tamanho de uma laranja contra um carro em movimento. O veículo estava ocupado com seis pessoas de uma mesma família e seguiria para um restaurante localizado à margem da BR-364, nas proximidades de Frutal, no Triângulo Mineiro. Quatro pessoas, entre elas uma criança, foram atingidas por estilhaços de vidro e sofreram ferimentos leves. O suspeito foi abordado pela Polícia Militar (PM) da cidade e liberado.

A pedra quebrou o vidro do passageiro, do banco de trás do carro e do lado direito, e caiu no colo de uma das vítimas.

A influencer digital Mylena Maria dos Reis Oliveira Barbosa, de 22 anos, que estava no banco do passageiro ao lado do marido (o motorista do carro) gravou um vídeo e relatou sobre o susto que ela e a família sofreram:

“O cara estava parado na pista e tacou uma pedra no carro (...) e se isso fosse no rosto de alguém (...) meu Deus (...) agora nós estamos mais calmos”, disse em tom de alívio.

Ainda conforme o relato, depois da pedrada, o vidro estourou em cima do irmão e da mãe dela.

“Entrou vidro nos olhos do meu irmão e da minha mãe, que estavam atrás de mim; eles ficaram com vários cortes pequenos pelo corpo. A minha filha também estava no banco de trás e por sorte ela estava no colo do meu padrasto e atrás do banco do motorista, por isso ficaram menos feridos. Minha filha só teve um pequeno corte no braço, graças a Deus”, contou.

Ainda segundo Mylena Barbosa, os policiais militares que atenderam a ocorrência relataram que o suspeito não tinha condições de ser levado para a delegacia. “Eles falaram que o homem não estava falando nada com nada e que ele poderia ter algum problema mental. A gente ficou sem entender”, questionou.

Conforme a influencer, é ruim saber que ele ainda está por lá (local onde aconteceu a pedrada no carro). "Pode acontecer dele fazer isso novamente com outras pessoas. E por isso a gente espera que providências sejam tomadas e que a Justiça seja feita”, ressaltou.