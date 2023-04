Lojista impede roubo de R$ 40 mil, mas leva soco e perde celular em Minas

Uma mulher de 46 anos, funcionária de uma loja em Barbacena, reagiu a um assalto na manhã de segunda-feira (12/4) e acabou agredida. Ela tinha saído do local de trabalho a pé para ir até uma agência bancária fazer um depósito de R$ 40 mil relativo à movimentação financeira do estabelecimento no dia anterior, quando foi surpreendida pelo assaltante.

Ao passar por um ponto de ônibus, no bairro Pontilhão, um homem abordou a mulher e segurou a bolsa ordenando que ela soltasse. A vítima não obedeceu e foi atingida com um soco no rosto. Logo, a bolsa caiu no chão, e o que tinha dentro ficou espalhado na calçada.