A chuva voltou a cair em Belo Horizonte na tarde desta quarta-feira (12/4). Segundo a Defesa Civil da capital mineira, deve chover 20 mm, com raios e rajadas de vento de 40 km/h até as 8h de amanhã.

A previsão do tempo em Belo Horizonte segue parecida até domingo, com clima instável e chuvas para toda a cidade, principalmente, no período da tarde e noite.