Vídeo: mulher denuncia homem a cavalo que puxava cachorro amarrado

O homem subia uma ladeira quando foi flagrado pela veterinária (foto: Reprodução Arquivo Pessoal/ Yasmin Gabriel)

Nesta terça-feira (11/04), a médica veterinária Yasmin Gabriel Mello, conhecida por denunciar diversos casos de maus-tratos a animais em São Francisco de Paula, no Centro-Oeste de Minas, depôs sobre o caso do homem a cavalo que puxava um cachorro por uma corda. Ela foi ouvida na delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Conforme a médica veterinária, na segunda-feira (10/04), seguia para o trabalho quando viu um animal sendo “arrastado”. “Na hora filmei e tomei o cachorro dele (do homem a cavalo) porque estava com as ‘patinhas’ machucadas. Este é o segundo caso de maus-tratos que tenho relatos desta mesma pessoa”, conta.

A médica registrou boletim de ocorrência contra o homem que transportava o animal.

As patinhas do cachorro ficaram feridas (foto: Arquivo Pessoal/ Yasmin Gabriel)

O homem alegou que estava prestando um serviço aos donos do cachorro; que mais cedo, ao sair da casa, ele foi seguido pelo animal. Com a intenção de devolvê-lo, desamarrou o cabresto do cavalo e colocou a corda no cão.

O animal foi resgatado e tratado pela veterinária. Depois, foi devolvido aos donos.

“Ele está bem cuidado lá. Tem outros animais e eles também estão bem tratados”, contou a médica. Os ferimentos, segundo ela, foram leves.

Veterinária há oito anos, Yasmin diz que ao registrar a ocorrência espera que os casos de maus-tratos reduzam. “É uma cidade pequena e vemos casos pesados. Faz dois anos que moro aqui e, desta vez, falei que não ficaria calada para ver se param de ter (casos semelhantes). Há um ano, envenenaram vários animais de uma rua. Às vezes, assustando, dá uma amenizada”, afirma.

O homem ainda deve ser ouvido pela Polícia Civil.

*Amanda Quintiliano especial para o EM