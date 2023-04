Jogo de sinuca em bar de BH termina em morte

Segundo a polícia, crime da Rua Xapuri teria ligação com o tráfico de drogas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )

Um jogo de sinuca que acontecia em um bar na Rua Xapuri, no Bairro Jardim América, na Região Oeste de Belo Horizonte, terminou com uma morte. Um homem desceu de uma motocicleta, entrou no estabelecimento e atirou contra a vítima, de 35 anos. Segundo a Polícia Militar (PM), o homem morto era carioca e morava no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.



A suspeita da PM é de que o crime tenha ocorrido em função de um acerto de contas da guerra do tráfico de drogas, não no Rio de Janeiro, mas em Belo Horizonte. O suspeito do assassinato, segundo a PM, seria um dos chefes do tráfico de drogas na região da capital onde ocorreu a morte.Segundo informações de pessoas que também estavam no bar, ele vestia roupas pretas, um colete reflexivo e um capacete escuro, quando entrou no bar e começou a atirar em direção ao homem que jogava sinuca. Os tiros atingiram a vítima na cabeça, barriga e um dos braços. Um outro frequentador do bar também foi ferido por um tiro que atingiu sua mão.De acordo com uma irmã da vítima, o suspeito do crime é procurado pela polícia e seu irmão morto por ele estaria em Belo Horizonte passando o feriado da Semana Santa.

Um levantamento feito pela PM mostrou que o homem morto já tinha sido presa por homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo.