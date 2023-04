TikTok tira do ar vídeo da 'Lista do Massacre' nas escolas

Em 10 horas, vídeo com as ameaças às escolas alcançou as marcas de 61 mil curtidas e 18 mil comentários (foto: LOIC VENANCE / AFP)



O TikTok retirou do ar, nesta segunda-feira (10/4), o vídeo publicado nesse fim de semana por um usuário do aplicativo com ameaça de ataques a diversas escolas do país, 35 só em Minas Gerais.

A postagem, com 8 segundos de duração, tentou escapar das Diretrizes da Comunidade do TikTok – que proíbe ameaças, incitação à violência, comportamento de ódio, dentre outros comportamentos nocivos. A "Lista do Massacre" trocava letras por números, em tentativa de escapar de verificação por máquinas.









Na manhã de hoje, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (Gaeciber), declarou que investiga o conteúdo da publicação e que vai “averiguar a autoria e veracidade de postagem”. Até o momento, dados concretos não foram encontrados.