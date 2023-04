PM apreende 30 quilos de cocaína e prende três traficantes em BH

Tocaia foi determinante para que policiais militares chegassem ao traficante e às drogas (foto: PMMG)



Três homens, Pablo, 40, Leandro, 38, e Luan, 33, foram presos em flagrante.

LEIA MAIS 13:41 - 04/04/2023 Parque abandonado no Aeroporto Carlos Prates vira ponto de tráfico

08:33 - 04/04/2023 Polícia Civil desmantela grupo do narcotráfico no interior de Minas

07:55 - 08/04/2023 Mulher bate carro de frente com caminhão e morre no Sul de Minas

A prisão aconteceu a partir de uma denúncia de um morador do Vale do Jatobá, que contou a policiais militares que sabia de uma residência onde drogas eram armazenadas e depois distribuídas, passando, inclusive os pontos de distribuição e o modus operandi dos traficantes. A Polícia Militar apreendeu, em uma casa no Bairro Mangueiras, em Belo Horizonte, na noite de sexta-feira (7/4), 30 quilos de cocaína, além de outras drogas e material para embalagem, refino de drogas e maconha.Três homens, Pablo, 40, Leandro, 38, e Luan, 33, foram presos em flagrante.A prisão aconteceu a partir de uma denúncia de um morador do Vale do Jatobá, que contou a policiais militares que sabia de uma residência onde drogas eram armazenadas e depois distribuídas, passando, inclusive os pontos de distribuição e o modus operandi dos traficantes.



Segundo o denunciante, usando um veículo Palio cinza e uma motocicleta Biz marrom, os traficantes faziam entregas na Avenida Francisco Delfino Xavier, Rua Irene Jacinto e Praça dos Portugueses.



O denunciante contou ainda que o homem que armazenava a droga era primo de traficantes. A partir daí, policiais militares passaram a fazer vigílias nesses pontos.



Na noite de sexta-feira, na Praça dos Portugueses, o Palio foi avistado. Ao perceber a presença da PM, o motorista, Luan, freou bruscamente e tentou mudar de direção, sendo interceptado.



Carro capota na BR-381 e bebê é socorrido de helicóptero Na noite de sexta-feira, na Praça dos Portugueses, o Palio foi avistado. Ao perceber a presença da PM, o motorista, Luan, freou bruscamente e tentou mudar de direção, sendo interceptado.







O flagrante

O Palio era dirigido por Luan, seu proprietário. De imediato os policiais lhe perguntaram se tinha algum material ilícito no carro. Na primeira revista, no porta malas e bancos, debaixo destes, nada foi encontrado.



Um militar, no entanto, observou que havia uma fresta no painel e ao dar um puxão, encontrou um uma barra de cocaína.



Os militares lhe deram voz de prisão, momento em que ele fez uma proposta aos policiais, uma barganha, de que entregaria o traficante, se o libertasse. Os policiais fingiram aceitar a proposta, para poder chegar ao traficante.



Luan os levou à casa de Pablo . Lá chegando, este franqueou a entrada aos militares, que encontraram, em seu quarto, 10 tabletes de maconha, no guarda-roupas, e cinco caixas de Durateston, medicamento usado no refino de cocaína.



No sótão da casa, 27 barras de cocaína. Além disso, foram encontradas três balanças de precisão, três celulares, sete porções de cocaína e dois liquidificadores, cujos corpos tinham resíduo de cocaína.



Primos são sequestrados em MG ao negociar venda de iPhone no WhatsApp Luan os levou à casa de Pablo . Lá chegando, este franqueou a entrada aos militares, que encontraram, em seu quarto, 10 tabletes de maconha, no guarda-roupas, e cinco caixas de Durateston, medicamento usado no refino de cocaína.No sótão da casa, 27 barras de cocaína. Além disso, foram encontradas três balanças de precisão, três celulares, sete porções de cocaína e dois liquidificadores, cujos corpos tinham resíduo de cocaína.



Pablo contou aos policiais que tinha começado a traficar depois de perder o emprego. Ele seria sócio de um homem conhecido por "Boy", cujo contato era "John", em sua lista de contatos no celular. Pablo entrou em contato com ele e assim conseguiram prender, também, Leandro, que seria o chefe do tráfico nos bairros Santa Maria e Santa Cecília.



Ao levantar as fichas de cada um deles, descobriram que Pablo foi indiciado por lesão corporal em 2007 e agressão em 2008. Já Leandro tem uma lista bem mais extensa.



Um homicídio em 2009, uma agressão em 2014, uma ameaça de morte em 2016 e outro homicídio em 2022. No caso dos dois homicídios, ele seria o mandante, mas estava em liberdade, apesar da lista extensa.



Luan foi preso pela primeira vez. Todos foram levados para a Delegacia do Barreiro.