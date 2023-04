Mulher bate carro de frente com caminhão e morre no Sul de Minas

O trecho entre Três Pontas e Varginha, da MG-167, é alvo de campanhas por parte da população, por causa dos muitos acidentes (foto: Facebook)

Ana Cristina de Figueiredo Leite, de 37 anos, morreu em um acidente no quilômetro 9, da rodovia MG-167, próximo a Três Pontas, no Sul do estado. O carro que ela dirigia, um Gol, placa DHQ3C85 bateu de frente com um caminhão Mercedes Benz, placa QPK-5779, cujo motorista, Joares Donizete Lopes, ficou ferido.

Segundo Joares, ele trafegava no sentido Três Pontas para Santana da Vargem, quando foi surpreendido pelo Gol vindo em sua direção, na contramão. Disse ainda, que não conseguiu evitar o choque.





Foi feito teste de bafômetro com o motorista do caminhão e este deu negativo. Ele foi encaminhado para o Pronto Socorro de Três Pontas. O corpo foi encaminhado para uma funerária da mesma cidade.