Homem usa molho de pimenta para cometer assassinato no interior de Minas

Crime ocorreu no Centro de São Romão, no Norte de Minas

Um homem, de 31 anos, foi assassinado a facadas na noite dessa terça-feira (4/4), em São Romão, no Norte de Minas.





Tentativa de assalto em loja de BH é frustrada com a chegada da polícia Em um primeiro momento, o homem resolveu deixar o local. Contudo, a vítima o seguiu e continuou a agredir o rapaz, inclusive dando tapas no rosto dele.

Após as agressões, o homem foi em casa, pegou uma faca e voltou até o local onde a vítima estava. Quando chegou perto, jogou molho de pimenta nos olhos da vítima, que caiu no chão. Na sequência, o esfaqueou três vezes. A vítima morreu no local.

Logo após o crime, o assassino fugiu do local. Os policiais conversaram com testemunhas que relataram a mesma história. Com as informações, os PMs começaram a procurar pelo autor do crime.

Os policiais encontraram o homem andando por uma das ruas da cidade. Ao ser abordado, não reagiu e confessou o crime.



Como estava machucado por causa das agressões da vítima, foi levado para o hospital da cidade. Lá, recebeu atendimento médico e, quando foi liberado, foi encaminhado para a delegacia.



O caso, agora, será investigado pela Polícia Civil.