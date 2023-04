Policial tem história de coragem para prender ladrões das Lojas Americanas

Dinheiro, celulares e acessórios apreendidos em poder dos ladrões (foto: PMMG)

Risco e coragem foram os ingredientes de uma prisão na madrugada desta terça-feira (4/4), pelo sargento Raphael, da 3ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar. Ele deteve dois ladrões, Lincoln e Kleber, que roubaram a Lojas Americanas da Avenida Brasil, 1.076, no Funcionários, região central de Belo Horizonte. Em poder deles, mais de R$ 1 mil em dinheiro, retirados de caixas, além de oito celulares e 11 caixas de acessórios desses aparelhos.



O roubo aconteceu de madrugada. A Polícia Militar recebeu o alerta da empresa de segurança de que o alarme da loja tinha disparado. “Fomos até o local e verificamos que não havia sinais de arrombamento na parte da frente da loja. No entanto, com a chegada de um segurança, pudemos ver imagens de dois homens no interior da loja, imagens essas, feitas pelo sistema de segurança”, conta o sargento Raphael.

Logo chegou também a gerente do estabelecimento, que liberou a entrada dos militares na loja. Não encontraram ninguém. Mas o policial percebeu que, num determinado ponto, no fundo da loja, havia um buraco no telhado de alumínio. “A telha estava retorcida e dava pra passar uma pessoa”, conta o sargento .

Imediatamente, foi comunicado ao Copom a necessidade de cercar o quarteirão. O sargento Raphael subiu no telhado procurando os fugitivos. Logo os avistou, escondidos atrás de uma parede externa. Deu, então, voz de prisão aos dois. Um dos homens, Lincoln, se entregou. O comparsa fugiu, saltando do telhado.

Depois de imobilizar o primeiro ladrão, o sargento Raphael saiu no encalço do segundo homem. “Comecei a descer nos quintais em volta, alguns deles, de casas particulares. Corria risco, pois tinha de me equilibrar num telhado, à noite, para não cair. Havia deixado um desses quintais, quando escutei alguém tossindo. retornei ao quintal e fui até o banheiro do lado de fora da casa. Lá estava o homem. Dei voz de prisão.”

Repetição

Esta não foi a primeira vez que a loja foi roubada. Há cerca de duas semanas, ladrões levaram cerca de R$ 6 mil. A polícia suspeita que os mesmo ladrões flagrados nesta madrugada, tenham sido os autores do roubo anterior. O modus operandi é o mesmo. O caso foi registrado no Ceflan 2.