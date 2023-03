Metrô de BH amplia oferta de trens para jogo da final do Campeonato Mineiro

Neste sábado, os trens vão circular com intervalos de 22 minutos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O metrô de BH vai reforçar a oferta de trens para o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro que acontece neste sábado (1°/4), na Arena Independência, no Bairro Horto, Região Leste de BH.

Serão duas viagens extras após o término da partida, intercaladas com as já programadas. Além disso, o Centro de Controle Operacional vai monitorar a demanda nas estações e, caso necessário, colocar em circulação trens extras, para garantir mais conforto ao torcedor no retorno do estádio. A segurança da estação Horto também será reforçada.



Neste sábado, os trens vão circular com intervalos de 22 minutos. Já no domingo (2/4), os intervalos entre as composições serão de 25 minutos.





A recomendação é para que os usuários comprem seus bilhetes de retorno com antecedência e, assim, evitem filas.





As bilheterias do metrô funcionam diariamente a partir das 5h40. Para quem já tem cartão ou bilhete, o acesso às estações é permitido a partir das 5h15. O fechamento das estações acontece às 23h. O preço da tarifa é de R$ 4,50.