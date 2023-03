Vídeo: batida entre carro e caminhão mata duas pessoas e deixa bebê ferido

Dois homens morreram e duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre um caminhão de gás e um carro na tarde dessa quarta-feira (29/3), na BR-459, próximo a Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas.

O motorista do carro, de 77 anos, e um passageiro, de 33. morrem no local do acidente (foto: CBMMG)

O acidente foi na altura do km 135, no sentido Itajubá, próximo ao local conhecido na região como “Curva do Rennó”.

Em imagens de câmera de segurança, é possível ver o momento em que o motorista do carro pára no acostamento da pista e tenta cruzar a rodovia para fazer o retorno.

Nesse momento, um caminhão de gás, que seguia logo atrás, bate na lateral do carro. Nas imagens é possível ver que o motorista do caminhão tenta desviar, invadindo a contramão, mas acerta o veículo.

O motorista do carro, de 77 anos, e um passageiro, de 33 anos, morreram no local do acidente. O condutor do caminhão não ficou ferido.

Uma passageira, de 28, e um bebê, de um ano, foram atendidos ainda na rodovia e levados para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos leves.