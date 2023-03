Sindicato de tecnologia propõe novo uso para Aeroporto Carlos Prates

Investimento em tecnologia poderá gerar renda, segundo sindicato (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Um projeto quer propor mudanças na utilização do Aeroporto Carlos Prates após a desativação do espaço. A ideia é do Sindicato da Indústria de Software e da Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Sindinfor), que sugere a implantação do "Distrito de Inovação Prates Tech" como um espaço de pesquisa e inovação e também de moradias, áreas verdes e lazer.









Segundo Veras, a ideia do "Distrito de Inovação Prates Tech" é utilizar o terreno para melhorar a cidade em diversos sentidos, com uma proposta de espaço verde, moradias, bares, restaurantes e hub de desenvolvimento, em parceria com empresas multinacionais. "Já temos uma grande empresa tecnológica com disposição para criar um campus de formação no Prates, com vagas para pessoas de baixa renda. As pessoas devem desconstruir a ideia que um espaço tecnológico é apenas um galpão", diz.





Os investimentos do local seriam feitos em parceria público privada ou por meio de concessão, oferecendo o espaço em edital com contrapartidas a grandes universidades, empresas que desenvolvem inovação, com previsão de um espaço para atração de grandes empresas nacionais e internacionais. Esses espaços estão previstos no modo 'Centros de P&D', que são voltados para empresas com pesquisas inovadoras para determinada área.

Ainda de acordo com o presidente do sindicato, a inspiração para o projeto partiu do que foi feito no Porto Digital, em Recife e no município de Pedra Branca, em Santa Catarina, que investiram nas empresas de tecnologia da informação no início de 2010 e, uma década mais tarde, tiveram grande resultado no Produto Interno Bruto (PIB). Além de outro projeto do mesmo estilo, feito em Nova York e que disputa com o Vale do Silício.





Fechamento do Aeroporto Para ele, aproveitar a área e construir moradias e espaços úteis para a população são essenciais, mas com preocupação pelo futuro e geração de renda. "A união do estado e município em prol de um projeto de revitalização social é importante, mas também deve focar em uma área do futuro, que é a tecnologia. Fazer duas mil casas não melhora o déficit de moradia, mas dando condição para as pessoas gerarem renda, sim. O Carlos Prates pode se tornar um bairro nobre, no sentido da diversificação do espaço", finaliza. O prefeito Fuad Noman (PSD) anunciou, na terça-feira (14/1) que o Aeroporto Carlos Prates seria fechado definitivamente no dia 1° de abril. A decisão, anunciada pelo Twitter, é do Ministério dos Portos e Aeroportos, segundo o chefe do executivo municipal. A dois dias do possível fechamento do aeroporto, o clima é de incerteza entre empresários e funcionários do local, enquanto a opinião dos moradores dos bairros vizinhos está dividida. Após o acidente que ocorreu no dia 11/3, quando um avião caiu sobre duas casas no Bairro Jardim Montanhês, o destino do aeroporto virou pauta em Brasília. O espaço será entregue para a PBH e Fuad declarou a intenção de usar a área para a realização de projetos de moradias populares, de indústrias não poluentes, Centros de Saúde, escolas e outras infraestruturas urbanas necessárias para a população. (Com Maicon Costa)