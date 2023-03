BH: alerta para tempo seco segue até a tarde de segunda-feira

Belo Horizonte está sob alerta de baixa umidade do ar até o fim da tarde de segunda-feira (27/3). O aviso, emitido neste domingo (26/3) pela Defesa Civil da capital, acontece no contexto da chegada do outono, quando doenças respiratórias tornam-se mais recorrentes e, neste ano, se somam a um grande aumento de casos de arboviroses como dengue e chikungunya. Este cenário reforça a importância da vacinação contra a COVID-19 e o alerta para o início da campanha de imunização contra a gripe.

“A chegada do outono e do inverno , se se repetirem as situações epidemiológicas que nós conhecemos do passado, vai aumentar muito os casos de influenza e também do vírus sincicial respiratório entre as crianças. Podemos ter um número grande de pessoas adoecendo e demandando os serviços de saúde. Nosso sistema já está lotado em decorrência da dengue, imagine se nós tivermos também um aporte grande de pessoas com doenças respiratórias. Então, fazemos um apelo à população para que, uma vez chamada à vacinação, não deixe de fazê-lo”, disse o especialista.