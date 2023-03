Vazamento de cianeto mobiliza bombeiros e PF na UFMG, mas era shampoo

Equipe do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência no campus Pampulha (foto: Redes sociais/Reprodução) Um suposto vazamento de cianeto na Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros e agentes da Polícia Federal, na manhã desta sexta-feira (24/3), no campus Pampulha. No entanto, a substância encontrada dentro de um pequeno saco plástico com a inscrição ‘cianeto líquido’ era apenas shampoo.

Conforme a UFMG, os militares realizaram “o protocolo de segurança, com isolamento da área para detecção de risco e, após todos os procedimentos realizados, não foi detectado o cianeto e nenhuma outra substância pela técnica de detecção química utilizada por eles”.

“Após a identificação física, apurou-se que a cor e o pH do produto descrito como ‘cianeto líquido’ encontrado na sala de aula são exatamente os mesmos do shampoo preparado na aula prática da disciplina de Farmacotécnica II (Turma TN2), realizada ontem (quinta-feira) no curso de Farmácia noturno. Dessa forma, foi concluído que não havia nenhum risco por se tratar do mesmo produto, no qual foi incluída uma descrição falsa”, finaliza a universidade em comunicado.

Ao Estado de Minas, o Corpo de Bombeiros disse que o caso não passou, a princípio, de um trote. Já a Polícia Federal – apesar de ter sido mobilizada – afirmou que “não há nada a investigar [por parte dos agentes] e será instaurada apenas sindicância interna na instituição”.