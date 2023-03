Jovem que confessou atear fogo no IEMG conta dinâmica do incêndio

O jovem de 16 anos que confessou ter ateado fogo no Instituto Estadual de Educação de Minas Gerais (IEMG), na Região Central de Belo Horizonte, nessa quarta-feira (22/3), prestou depoimento no Juizado da Infância e da Juventude, na tarde desta quinta-feira (23/3). O menino afirmou que estava fumando um cigarro na sala do arquivo, centro do incêndio, quando teria descartado a guimba em um local cheio de plástico.

O adolescente não teria aguentado a pressão diante da repercussão do caso, acionado a polícia e confessado o crime. Apesar do incêndio, o jovem afirmou à polícia que não teve nenhuma intenção ou vontade de causar a situação, e que eles (o garoto e um colega) não repararam se o fogo começou na sala. Apenas dez minutos depois de retornarem para a aula é que notaram a fumaça.









Ainda segundo o tenente, a mãe do adolescente está muito abalada e surpresa, mas acompanhou a ocorrência e não compactua com a atitude do filho; inclusive foi ela quem o orientou a ligar para a polícia.