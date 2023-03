Santuário de BH festeja padroeiro da Igreja. Confira programação

Templo é ponto de peregrinação de fiéis e se tornou atração turística de BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)













Pai adotivo de Jesus, padroeiro da Igreja, das famílias e dos trabalhadores e com uma legião de devotos em Minas Gerais, São José tem seu dia comemorado neste domingo (19/03), com missas e bênçãos no Santuário Arquidiocesano São José, no Centro de Belo Horizonte. A expectativa é de que 12 mil pessoas participem das cerimônias no templo que completou 123 anos em janeiro.

As missas no santuário terão início às 6h, sendo a última, às 18h, uma celebração solene. Em seguida, haverá a tradicional procissão em homenagem ao padroeiro, percorrendo algumas ruas da Região Central de BH.

O reitor do santuário, padre José Cláudio Teixeira, da comunidade dos religiosos redentoristas, convida os fiéis a participar: “Será uma alegria receber o povo de Deus neste santuário integrante da história de Belo Horizonte. São José é o protetor da Igreja, das famílias e também dos trabalhadores. Vamos rezar juntos e pedir a intercessão desse santo, em especial para que auxilie tantas famílias que passam por necessidades e pessoas que procuram um emprego”, afirma. Quem não puder estar presente, poderá acompanhar as atividades on-line, pois boa parte delas será transmita pelas redes sociais (@santuariosaojosebh).

TRADIÇÃO Durante a novena de preparação para a festa, muitas pessoas deixam na igreja saquinhos artesanais em louvor a de São José. A tradição remonta ao século 18 e consiste em colocar dentro do saquinho uma oração e uma oferta, geralmente um valor em dinheiro. Os embrulhos são deixados no altar de São José e distribuídos entre os fiéis na festa de 19 de março.

Padre Cláudio ressalta que o Santuário Arquidiocesano, igreja centenária na Avenida Afonso Pena, no coração da capital, além de ser local de devoção para muitos fiéis, se transformou em ponto turístico importante da cidade. (GW)





Programe-se





Festa de São José

Domingo - 19 de março





Missas

6h, 7h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h e, às 18h, celebração solene, seguida de procissão.





Durante todo dia haverá barraquinhas com comidas típicas e lanches