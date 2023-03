Mulher de 27 anos é morta com tiro de espingarda; namorado é suspeito

Mais uma vítima de feminicídio em Minas Gerais. Uma mulher, de 27 anos, natural de Resende (RJ), foi morta na zona rural de Bocaina de Minas, Sul de Minas Gerais. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (15/03). De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é o namorado da vítima.

O crime aconteceu em uma casa localizada na região conhecida como Alcantilado, na divisa com o estado do Rio de Janeiro. A Polícia Militar foi acionada por uma amiga da vítima, que recebeu um áudio dela. No áudio, a vítima, muito nervosa, dizia à amiga que o suspeito estava do lado de fora da casa e pedindo para ela abrir a porta da casa para conversarem.