Filha suspeita de matar pai é presa com marido em Campinas

Nessa terça-feira (7/3), uma mulher, de 22 anos, e o marido dela, de 31, foram presos suspeitos de matar um aposentado de 69 anos, na noite de segunda (6/3), em Poços de Caldas, no Sul de Minas. O homem assassinado, João Batista Domingues, de 69, era pai da mulher.

O casal foi preso pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, quando tentava embarcar na rodoviária de Campinas com destino ao Maranhão, e entregues à Polícia Civil de Minas Gerais.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pela equipe do Samu 192 para atender à ocorrência. O corpo foi encontrado pela polícia deitado no sofá, morto, nu, com escoriações e hematomas na face, nas costas e nos braços.