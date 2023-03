Mulheres se reúnem em marcha contra a violência de gênero em BH

Caminhada seguiu em direção à Praça Sete, no Centro da capital (foto: Túlio Santos / EM / D.A Press) Milhares de mulheres se reuniram na noite desta quarta-feira (8/3) para manifestar durante a Marcha do 8M, que acontece todo ano no Dia Internacional da Mulher, pelas ruas de Belo Horizonte. Neste ano, o cortejo saiu da Praça da Liberdade, onde diversas lideranças do movimento em prol dos direitos das mulheres discursaram. A caminhada seguiu em direção à Praça Sete, no Centro da capital.

Sob a perspectiva dos avanços das políticas públicas que garantem direitos e respeito às mulheres integrantes de diversos movimentos sociais, bradaram em uníssono contra a desigualdade de gênero e o avanço da violência de gênero. Além disso, as mulheres sem terra e as do Aglomerado da Serra pautaram a resistência do campo e da cidade em combate à fome.









"Particularmente, eu fiz questão de trazer a vereadora Marielle Franco no meu discurso, que a gente até hoje não sabe quem mandou matá-la, e isso mostra como a violência de gênero na política também influencia as nossas vidas”, disse.





Isa apontou que, muitas vezes, a data é usada como um chamariz mesmo por empresas e pessoas que não respeitam os direitos das mulheres. Ela também chama atenção para os saldos da Lei Maria da Penha, criada em 2006, para impor punição adequada e coibir atos de violência doméstica contra a mulher.

“Hoje, durante uma palestra que ministrei em uma escola no Barreiro, falei que muitas vezes a Lei Maria da Penha é usada de maneira vexatória, como piada, mas a gente não pode naturalizar essas brincadeiras, já que é lei que busca proteger as mulheres do feminicídio e de outros tipos de violência. Temos que fazer um balanço da lei, para ver como ela ainda é importante para o país, e do que precisa ser melhorado”, conta.