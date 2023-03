Mineiro 'Pedrinho Matador', o maior serial killer do Brasil, é assassinado

Pedrinho Matador foi morto por homens encapuzados, próximo a sua casa (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O mineiro Pedro Rodrigues Filho, conhecido como 'Pedrinho Matador', foi morto na manhã deste domingo (5), no Bairro da Ponte Grande, em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. Considerado o maior serial killer do Brasil, Pedrinho Matador tinha hoje 68 anos e era natural de Santa Rita do Sapucaí.