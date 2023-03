Mais de 3,5 toneladas de produtos piratas são apreendidos no centro de BH

Três pessoas foram levadas à delegacia e liberadas após assinatura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (foto: PCMG/Divulgação)

Mais de 3,5 toneladas de produtos piratas foram apreendidos pela Polícia Civil de Minas Gerais na quarta-feira (1º/3) no centro de Belo Horizonte.

A ação foi feita como forma de combate a pirataria de produtos eletrônicos na capital.

A equipe da Delegacia Adida ao Juizado Especial Criminal (Deajec) ainda cumpriu dois mandados de busca na região Central da capital.



Durante a operação, os policiais constataram a irregularidade e apreenderam o material.

Durante a ação, três pessoas foram conduzidas à delegacia em razão de delito, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Após assinarem um Termo Circunstanciado de Ocorrência, eles foram liberados.

Participaram da ação 12 policiais civis e equipes da perícia.

A PCMG ainda contou com o suporte logístico da associação depositária nomeada pelo juízo do Juizado Especial Criminal, com a guarda do material apreendido.