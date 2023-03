Cadela abandonada há 1 mês é resgatada sem água e comida no interior de MG

Uma mulher de 29 anos foi presa por maus-tratos contra uma cadela, em São Roque de Minas, no Sul do estado. A PAmb (Polícia Militar de Meio Ambiente) resgatou o animal abandonado em uma casa, sem água e sem comida. O cão, da raça Border Collie, estava em situação de maus-tratos, sem higiene e em avançado estado de desnutrição.

Segundo a polícia, de acordo com o que os vizinhos disseram, a cadela estava na situação de abandono há mais de um mês. Eles contaram que os antigos moradores do imóvel se mudaram, deixando no local a cadelinha sem os cuidados necessários. Os vizinhos é que jogavam alimentos pelo muro para que o animal se alimentasse.